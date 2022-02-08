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Российские миротворцы посетили средневековый монастырь Дадиванк в Карабахе

10:46 08.02.2022
Дадиванский монастырский комплекс - один из крупнейших монастырей средневековой Армении. Он находится на высоте 1 100 метров над уровнем моря.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российские миротворцы посетили средневековый монастырский комплекс Дадиванк в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Для них провели экскурсию. Об истории создания монастыря, которая началась в XII-XIII веках, миротворцам рассказал настоятель Дадиванского монастырского комплекса Ованнес Ованнисян. 

«В это святое воскресенье военнослужащие российского миротворческого контингента побывали в историческом месте, в монастыре Дадиванк. Мы прикоснулись к истории, мы увидели, как люди дорожили этим событием, как на сегодняшний день они дорожат им, и по приезде домой обязательно расскажем об этом месте своим детям, внукам и родственникам», - сказал представитель российского миротворческого контингента Юрий Романишин.

Дадиванский монастырский комплекс - один из крупнейших монастырей средневековой Армении. Он находится на высоте 1 100 метров над уровнем моря. Свое название монастырь получил в честь святого Дади - христианского проповедника, действовавшего в западной части Армении. Если верить преданию, монастырь построен над местом его захоронения. 

Российские миротворцы круглосуточно контролируют соблюдение режима прекращения огня в Карабахе и ведут круглосуточный мониторинг обстановки. 

Напомним, прекращение огня и военных действий в Нагорном Карабахе объявлено с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года по соглашению между главами России, Азербайджана и Армении. 

Ранее сообщалось, что российские военные врачи оказали медицинскую помощь около 50 жителям Нагорного Карабаха.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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