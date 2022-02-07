Российские военные врачи оказали медицинскую помощь около 50 жителям Нагорного Карабаха
Военные врачи российского миротворческого контингента оказали медицинскую помощь около 50 жителям Нагорного Карабаха, сообщает Министерство обороны РФ.
Специалисты из России прибыли в село Чанкатаг, где провели квалифицированные консультации и помогли местным жителям. Как сообщил представитель российского миротворческого контингента Сергей Иванов, в Мардакертский район прибыли такие врачи, как офтальмолог, стоматолог, травматолог и лор-врач.
«В общей сложности мы приняли около пятидесяти человек», - уточнил Иванов.
Всего же с начала текущего года военные медики из России помогли более 200 жителям региона.
Несколькими днями ранее российские миротворцы в Нагорном Карабахе посетили древний монастырь Амарас. Это один из раннесредневековых христианских монастырей и расположен на территории Мартунинского района. В средневековой Армении Амарас имел статус известного религиозного и культурного центра.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов