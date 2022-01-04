Названы лучшие продукты для укрепления иммунитета

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании назвали список «суперпродуктов», которые могут значительно укрепить иммунитет. На первом месте оказались цитрусовые, которые могут помочь в борьбе с инфекциями.

Далее в рейтинге, о котором рассказывает радио «Говорит Москва», расположилось брокколи - в нем содержится большое количество витаминов A, C и E, на также клетчатка и антиоксиданты. На третьем месте оказался чеснок, употребление которого может снизить риск заболевания простудой. Также в рейтинг были выключены имбирь и куриное мясо.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко рассказала, чем опасно растительное мясо и почему оно не так безобидно, как кажется на первый взгляд. Она сообщила, что веганские мясные продукты могут содержать большое количество искусственных добавок, изобилуя наличием «химических» позиций.