В стране и мире Путин и Макрон закончили переговоры спустя пять часов Анна Касаткина Лидеры проведут пресс-конференцию по итогам встречи. © Фото: Пресс-служба президента России, РИА Новости Читайте нас на: Переговоры президента России Владимира Путина с французским коллегой Эмманюэлем Макроном завершились. Лидеры беседовали больше пяти часов. «Переговоры закончились», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости. Он добавил, что Путин и Макрон готовятся к пресс-конференции по итогам встречи. Разговор двух лидеров начался в 18.33 по московскому времени в Овальном зале Кремля. В начале встречи Путин отметил, что накопилось много вопросов, которые можно и нужно обсуждать в прямом формате. Президент также заявил, что Россия и Франция имеют общую озабоченность в сфере безопасности, и поблагодарил Париж за участие в решении данной проблемы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика