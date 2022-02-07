Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ГП предложила ввести критерии немотивированной агрессии бездомных собак

Анна Назайкина
09:53 07.02.2022
За последнее время в стране произошел ряд нападений бродячих животных на людей, в том числе со смертельным исходом.
ГП предложила ввести критерии немотивированной агрессии бездомных собак
© Фото: Juri Zolotarev, RussianLook, globallookpress
Читайте нас на:

Генпрокуратура России предложила ввести критерии «немотивированной агрессии» бродячих собак, которых нельзя возвращать на улицы после того, как эти животные были стерилизованы. Об этом сообщили в пресс-службе ГП.

«Неопределение единых критериев немотивированной агрессивности безнадзорных животных, которые, согласно законодательству, не подлежат возврату в места обитания после проведения стерилизации и вакцинации, препятствует принятию оперативных мер в отношении особей, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан», - рассказали в ведомстве РИА Новости.

Следует отметить, что за последнее время в стране произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом. Впоследствии спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин сообщил, что в феврале нижняя палата подготовит пакет законов, которые должны будут решить проблему нападения бродячих собак на людей.

Также он призвал ввести персональную ответственность для чиновников, которые должны решать проблему бездомных животных. 

Один из последних наиболее громких случаев произошел в Забайкалье, где бродячие псы растерзали семилетнюю девочку. В момент нападения своры собак рядом с ребенком никого не оказалось. Родители забили тревогу, когда девочка не вернулась домой с занятий. На поиски бросились волонтеры, полиция, следователи. Тело ребенка нашли быстро из-за стаи собак, которые так и не разбежались с места гибели.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:23 В стране и мире
Захарова объяснила, зачем Британии и США нужна «российская угроза»
08:43 Спорт
Хоккеистки сборных России и Канады вышли в масках на матче ОИ в Пекине
06:50 Армия
Видео
Отряд боевых кораблей ТОФ прошел через ледовые поля из Японского в Охотское море
05:05 Армия
Видео
Российские и белорусские летчики провели совместное патрулирование на Су-30СМ
01:46 В стране и мире
В Роспотребнадзоре раскрыли долю «стелс-омикрона» в России
Популярное
Мясников назвал главные ошибки при измерении давления
Кандидат в президенты Франции заговорила по-русски
Видео
Битва ПТРК: названы главные отличия российского «Корнета» и американского «Джавелина»
Видео
Самый быстрый в мире катер на подводных крыльях «Сагарис» разогнался быстрее 100 километров в час
Александр Большунов завоевал первое золото сборной РФ на Олимпиаде в Пекине
Видео
Опубликованы кадры взлета ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.