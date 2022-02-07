ГП предложила ввести критерии немотивированной агрессии бездомных собак

Генпрокуратура России предложила ввести критерии «немотивированной агрессии» бродячих собак, которых нельзя возвращать на улицы после того, как эти животные были стерилизованы. Об этом сообщили в пресс-службе ГП.

«Неопределение единых критериев немотивированной агрессивности безнадзорных животных, которые, согласно законодательству, не подлежат возврату в места обитания после проведения стерилизации и вакцинации, препятствует принятию оперативных мер в отношении особей, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан», - рассказали в ведомстве РИА Новости.

Следует отметить, что за последнее время в стране произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом. Впоследствии спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин сообщил, что в феврале нижняя палата подготовит пакет законов, которые должны будут решить проблему нападения бродячих собак на людей.

Также он призвал ввести персональную ответственность для чиновников, которые должны решать проблему бездомных животных.

Один из последних наиболее громких случаев произошел в Забайкалье, где бродячие псы растерзали семилетнюю девочку. В момент нападения своры собак рядом с ребенком никого не оказалось. Родители забили тревогу, когда девочка не вернулась домой с занятий. На поиски бросились волонтеры, полиция, следователи. Тело ребенка нашли быстро из-за стаи собак, которые так и не разбежались с места гибели.