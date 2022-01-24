Четвероногая угроза: как борются с проблемой бродячих собак после трагедии с девочкой в Забайкалье

Государственная дума России в феврале подготовит пакет законов, которые должны будут решить проблему нападения бродячих собак на людей. Об этом сегодня заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Также он призвал ввести персональную ответственность для чиновников, которые должны решать проблему бездомных животных. В Следственном комитете будут проанализированы все случаи нападения.

Последняя трагедия произошла в Забайкалье, где бродячие псы растерзали семилетнюю девочку. В момент нападения своры злобных собак рядом с семилетней Маргаритой никого не оказалось. Детская перчатка, следы крови и разорванная одежда - эти жуткие кадры до сих пор стоят перед глазами у всего села Домна. Девочка возвращалась домой из музыкальной школы знакомой дорогой одна. Хрупкая Маргарита не смогла отбиться от огромных собак.

«Это был день. Она шла с кружка. С музыкальной школы. Отец на работе. Мама на уроках. Она ее контролировала по телефону», - рассказала заместитель директора музыкальной школы Татьяна Нагаева.

Родители забили тревогу, когда их малышка вовремя не вернулась с занятий. На поиски бросились волонтеры, полиция, следователи. Тело ребенка нашли быстро из-за стаи собак, которые так и не разбежались с места гибели. Тема бродячих животных в Домне – давно наболевшая.

«В подъезд невозможно зайти. Собаки разрывают пакеты. У меня на ребенка напали возле подъезда. Собака подлетела, за сапог схватила. Хорошо, следом шла женщина», - поделилась воспоминаниями местная жительница Ирина Родионова.

Рита была единственным и долгожданным ребенком. Отец — военный летчик. Мама — учительница в школе. Семью погибшей девочки знает каждый. Потому весь поселок вышел на стихийное собрание возле администрации, требуя немедленного решения проблемы. Похожая трагедия в Забайкалье случилась весной 2015 -го - тогда собаки растерзали девятилетнего мальчика.

Губернатор края Александр Осипов пообещал, что школьников теперь будет развозить автобус. В тот же вечер начали отлов собак - сейчас поймано 25 псов.

«По закону увезут их в питомник, стерилизуют. Если бездомные, то чипируют и привозят обратно в поселение», - объяснила глава сельского поселения «Домнинское» Ирина Кобзева.

И от этого агрессивных стай меньше не становится. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить поправки в законодательство - как федеральное, так и региональное. А в Госдуме за нападения бездомных животных предложили ввести ответственность для чиновников - вплоть до уголовной.

«Наши дети не должны быть жертвами бездействия взрослых, но сводить счеты с животными, уничтожать их — не выход из ситуации. Правильно в данном вопросе ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах», - заявил Володин.

Сейчас Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» направлен на то, чтобы после вылова стерилизовать собаку и отпустить обратно на улицу. И это главное, что нужно менять.

Бродячих собак выпускать опасно, но приюты переполнены и бездомных собак становится все больше. Потому закон, по мнению специалистов, нужно направить именно в сторону строительства питомников. Власти Забайкалья уже пообещали усилить работу по отлову бездомных собак и в этом году построить сеть приютов для животных.