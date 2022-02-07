Мясников назвал главные ошибки при измерении давления

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал наиболее распространенные ошибки, которые люди совершают во время измерения артериального давления.

По его словам, во время процедуры руку нужно держать на уровне сердца, а ноги нельзя скрещивать. Кроме того, телеведущий в эфире телеканала «Россия 1» посоветовал не есть и не пить за полчаса до измерения давления.

Александр Мясников рекомендовал отдохнуть в течение пяти минут перед процедурой. По словам врача, в этом случае желательно сесть так, чтобы спина опиралась на спинку стула, ноги стояли ровно на полу.

Кроме того, для получения более точного результата телеведущий посоветовал отдохнуть пять минут и вновь измерить давление. В итоге, верным будет средний показатель между двумя измерениями. Особенно важно следовать этому совету людям, страдающим сахарным диабетом и заболеваниями сердца.

Во время измерения давления, по словам Мясникова, часы и браслеты можно не снимать, а манжету прибора не нужно надевать поверх одежды.

Ранее кардиолог Ирина Поляева назвала четыре органа, подверженных опасности из-за высокого давления. Специалист также подчеркнула, что начать следить за давлением нужно с 20 лет. А с 35 лет стоит включать в диспансеризацию кардиологические обследования: ЭКГ и УЗИ сердца.