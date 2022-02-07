В оперштабе рассказали, как изменились новые правила для больных COVID-19 и контактировавших с ними

В связи с эпидемиологической обстановкой в стране в отношении инфицированных COVID-19 и тех, кто контактировал с больными, были введены новые правила. Об этом рассказали в оперштабе Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Так, проходящие лечение от COVID-19 на дому должны оставаться на самоизоляции в течение недели, а не 14 дней, как это было раньше. Если впоследствии у победившего болезнь человека буду отсутствовать признаки заболевания, его больничный будет закрыт автоматически, без визита к врачу. Документ будет находиться в электронной медицинской карте, его направят работодателю.

Было отмечено, что новые правила распространятся на тех, у кого коронавирус обнаружили 6 февраля или позже. Те, у кого COVID-19 зарегистрировали до 6 февраля, должны находиться дома в течение двух недель.

Также с 6 февраля тем, кто контактировал с инфицированными, больше не нужно соблюдать режим изоляции. Такое нововведение распространяется и на тех, кто оказался на самоизоляции ранее.

По последним данным оперштаба, всего в России выявлено 12 810 118 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 335 414 летальных исходов, выздоровел 10 569 271 человек.