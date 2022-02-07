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Захарова объяснила, зачем Британии и США нужна «российская угроза»

Виктория Ивашечкина
09:23 07.02.2022
По словам дипломата, Евросоюз также не является беспристрастной стороной в украинском конфликте.
Захарова объяснила, зачем Британии и США нужна «российская угроза»
© Фото: Joe Mitsuya, Pixabay
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и Британия выдумали «российскую угрозу» для дальнейшей «героической» борьбы с ней и «победы».

«Время идет, Россия на Украину не нападает. Расчет заказавших эту "музыку" США и примкнувших к ним британцев понятен: сами выдумали "российскую угрозу", сами собрались на "героическую" борьбу с ней», - объяснила Мария Захарова в своем Telegram-канале

По словам официального представителя МИД РФ, таким образом Запад отвлекает внимание от «собственных политических кризисов». Кроме того, по словам Захаровой, Евросоюз также не является беспристрастной стороной в украинском конфликте.

«Отстаивает свою сферу влияния, застолбленную еще в 2013 году, когда в Брюсселе отчаянно продавливали ассоциацию Украины с Евросоюзом», - подчеркнула Захарова.

Дипломат заявила, что Украина так и не стала членом Евросоюза, «а после нынешнего западного перформанса не возьмут вообще ни в какое приличное образование».

Несколькими днями ранее официальный представитель МИД РФ выступила с заявлением о том, что со своей публикацией, посвященной якобы имеющемуся у России плану по «захвату» Украины, немецкое издание Bild перешло все моральные и этические границы.

По словам дипломата, прошло то время, когда РФ тактично выбирала выражения, чтобы сохранять деликатность, не затрагивать чувств и «исходить из лучших побуждений партнеров».

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