На сильном морозе: контрактники ВВО прошли «курс выживания» в Хабаровском крае

Лед и пламя полосы препятствий. В Восточном военном округе (ВВО) военнослужащие-контрактники проходят «курс выживания» при экстремально низких температурах. Главная задача - преодолеть огненно-штурмовую полосу со множеством преград. И это на морозе ниже 30 градусов.

Тренировка проходит в условиях, близких к боевым. Один из сложнейших элементов - это обкатка БМП-2 с метанием учебных противотанковых гранат. На занятиях солдаты также осваивают тактическую, инженерную, медицинскую подготовку и военную топографию. Цель таких курсов - выявить уровень подготовки и мотивации контрактников. Ежегодно в таких маневрах задействованы свыше пяти тысяч военнослужащих.



В ноябре более сотни контрактников Восточного округа прошли обучение по программе интенсивной общевойсковой подготовки в Хабаровском крае. Военнослужащие преодолели полосу препятствий, провели обкатку БМП и стрельбу по мишеням. Один из главных этапов экстремальных курсов выживания - огненно-штурмовая полоса.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Андрей Работнов