Контрактники ВВО прорвались сквозь едкий дым и колючую проволоку под Хабаровском

Более сотни контрактников Восточного округа прошли обучение по программе интенсивной общевойсковой подготовки в Хабаровском крае.

Военнослужащие преодолели полосу препятствий, провели обкатку БМП и стрельбу по мишеням. Один из главных этапов экстремальных курсов выживания - огненно-штурмовая полоса.

На стометровой полосе преодолеть нужно больше десяти элементов, в том числе перепрыгнуть двухметровый барьер в полной боевой экипировке, проползти под колючей проволокой и не зацепиться за нее, после чего выполнить стрельбу по мишеням.

Ранее в Хабаровском крае прошли учения, в ходе которых спецназ отбил захваченное условными террористами здание.