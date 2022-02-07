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Грозные и надежные: в Ленинградской области прошли учения расчетов С-400 «Триумф»

08:10 07.02.2022
Комплексы успешно обеспечивают надежную эшелонированную оборону неба на северо-западе России.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Ленинградской области привели в боевую готовность комплексы С-400 «Триумф». В рамках тактических учений им надо было добраться до заданной точки и там развернуться, чтобы совершить электронные пуски. Но по пути на колонну напали условные диверсанты.

С флагом Воздушно-космических сил и российскими триколорами на кабинах машины зенитно-ракетного комплекса С-400 совершают марш на стартовые позиции по зимнему лесу. Почти сказочный пейзаж, но все портит засада.

Каждый зенитчик подразделения ПВО должен уметь не только обслуживать, но и защищать свою технику. Даже если противник нападет с воздуха.

Грозные, надежные и весьма проходимые. Для «Триумфов» сугробы - это не препятствие, а выполнять задачи они могут в любую погоду. Российские «Триумфы» не зря считаются лучшими зенитно-ракетными комплексами в мире. Они способны обнаружить и уничтожить любую воздушную цель. От беспилотника до баллистической ракеты, летящей со скоростью до пяти километров в секунду.

Пункт управления дивизиона, сюда поступает информация с радиолокационной станции. Система «свой-чужой» находит на радаре противника.

«С-400» может обстреливать одновременно до 12 целей, на вооружении комплекса находятся несколько типов ракет разной дальности. Поэтому эти «Триумфы» обеспечивают надежную эшелонированную оборону неба на северо-западе страны.

Ранее сообщалось, что в войска ЗВО в Ленинградской области поступили два уникальных береговых комплекса «Монолит-БР».

Они могут работать с надводными и низколетящими воздушными целями. «Монолит-БР» применяется в интересах ракетных комплексов морского и наземного базирования.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Павел Кутаренко

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