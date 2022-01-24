В войска ЗВО в Ленинградской области поступили два уникальных береговых комплекса «Монолит-БР»

В войска ЗВО в Ленинградской области поступили два береговых ракетных радиолокационных комплекса «Монолит-БР». Они предназначены для обнаружения, классификации и сопровождения целей.

Комплекс может работать с надводными и низколетящими воздушными целями. «Монолит-БР» применяется в интересах ракетных комплексов морского и наземного базирования.

Этот радиолокационный комплекс считается уникальным по своим характеристикам, поскольку располагает высокочувствительными каналами пассивной и активной радиолокации, а также каналом радиолокационного государственного опознавания. Их комбинированное применение дает как скрытность работы, так и боевую устойчивость.

За оперативность решения боевых задач отвечает интегрированная цифровая система управления. Также она обеспечивает тактическую гибкость применения комплекса «Монолит-БР»

Как отметил командующий войсками ЗВО Александр Журавлев, сейчас проводятся мероприятия по постановке комплекса на боевое дежурство. «Монолит-БР» существенно повысит оперативные и боевые возможности войск.

Материал подготовили: Иван Линдеманн, Андрей Работнов.