Российские фигуристы гарантировали себе золото в командном турнире ОИ-2022

Сборной РФ по фигурному катанию удалось гарантировать себе золотые медали в командном турнире зимней Олимпиады в Пекине.

Команда смогла обеспечить себе первое место после танца фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, которые за свое выступлние получили 128,17 балла.

В настоящий момент ожидается выступление россиянки Камилы Валиевой, однако даже при наихудшем варианте развития событий команде удастся выиграть командный зачет.

Напомним, что ранее спортсмены Анастасия Мишина и Александр Галлямов укрепили лидерство сборной РФ в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Фигуристом удалось завоевать первое место по итогам произвольной программы.