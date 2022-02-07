Российские фигуристы гарантировали себе золото в командном турнире ОИ-2022
Команда смогла обеспечить себе победу после танца фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, которым удалось набрать 128,17 балла.
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
Сборной РФ по фигурному катанию удалось гарантировать себе золотые медали в командном турнире зимней Олимпиады в Пекине.
Команда смогла обеспечить себе первое место после танца фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, которые за свое выступлние получили 128,17 балла.
В настоящий момент ожидается выступление россиянки Камилы Валиевой, однако даже при наихудшем варианте развития событий команде удастся выиграть командный зачет.
Напомним, что ранее спортсмены Анастасия Мишина и Александр Галлямов укрепили лидерство сборной РФ в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Фигуристом удалось завоевать первое место по итогам произвольной программы.