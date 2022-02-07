Фигуристы Мишина и Галлямов упрочили лидерство сборной РФ в командном турнире Игр

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов укрепили лидерство сборной РФ в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Россияне заняли первое место по итогам произвольной программы.

За исполнение произвольной программы Мишина и Галлямов получили 145,20 балла. На втором месте расположились японцы Рику Миура и Рюити Кихара – они заработала 139,60 балла. Третьими стали представители КНР Пэн Чэн и Цзинь Ян с результатом в 131,75.

В данный момент сборная Российской Федерации держит лидерство в командном зачете, они набрали 55 очков. На втором и третьем месте – сборные Японии и США.

Ранее стало известно, что сборная России в воскресенье вышла в лидеры медального зачета на ОИ в Пекине. На счету у России на данный момент пять наград - одна золотая и по две серебряных и бронзовых. В общем зачете российская сборная занимает третье место. На первом и втором - Норвегия и Швеция.