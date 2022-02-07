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Под контролем миротворцев: в Алеппо прошло очередное совместное российско-турецкое патрулирование

07:28 07.02.2022
Военные патрули беспрерывно отслеживают соблюдение противоборствующими сторонами режима прекращения огня.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Одновременно с движением российской военной колонны выйдут бронеавтомобили турецких вооруженных сил. Так начинается очередное скоординированное патрулирование в сирийской провинции Алеппо.

Чуть больше года назад здесь, в зоне деэскалации Идлиб, еще хозяйничали боевики. Но сейчас ситуация радикально меняется прямо на глазах. С того момента, как на трассе появились патрули российской военной полиции. Их задача - контроль ситуации, отслеживание соблюдения противоборствующими сторонами режима прекращения огня.

«Наблюдаем, что люди возвращаются. Женщины и дети. Становится их больше. Люди более спокойно здесь передвигаются на территории», - рассказал представитель российской группировки войск в Сирии.

Местный житель по имени Халед одним из первых открыл свой магазин. Здесь, по сути, все предметы первой необходимости: соль, сахар, крупа, мука. Открыл магазин, и к нему сразу потянулись покупатели.

Вслед за Халедом потянулись на трассу и другие торговцы. Другой продавец привозит товары для сирийских модниц. Не только из Алеппо, но даже из Дамаска. Кругом на трассе разруха, но сюда уже стали возвращаться не только мужчины, но и женщины.

Окончательно становится понятно, что жизнь налаживается, увидев огромные отары овец, баранов и коз. Едва люди осознали, что здесь все под контролем российских миротворцев, семьи возвращаются в свои дома.

Людям, живущим вдоль трассы, таким, как пастух Анес, нужен лишь мир. Они сразу начинают возделывать землю или выращивать скот. А обеспечивают их безопасность патрули российской военной полиции. Анесу 11 лет, и надо бы учиться в школе, но пока что мальчик - главный кормилец в семье.

В конце января в Алеппо прошло очередное совместное российско-турецкое патрулирование. Колонна успешно осуществила бросок по маршруту Вакшия - Марет - Умм-Хауш - Тель-Рифъат. На всем пути следования сотни местных жителей благодарили военнослужащих за установленный в зоне соприкосновения мир.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Игорь Лапик, Вадим Михеев

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