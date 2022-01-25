Плечом к плечу: в Алеппо прошло совместное российско-турецкое патрулирование

Стремительный красавец КАМАЗ принимает участие и в гуманитарных акциях, и в российско-турецких патрулированиях. И выглядит он точно так же, как и машины команды «КАМАЗ-мастер». Только окрашен иначе.



Это в самых первых российско-турецких патрулированиях с нашей стороны участвовали маневренные «Тигры» и самые современные и мощные БТР-82А. Сейчас к ним добавились и не боящиеся бездорожья КАМАЗы.

Изменился и сам формат патрулирования. Помимо уже привычных совместных патрулей, когда бронированная техника двух стран выстраивалась в одну колонну, теперь применяется и тактика раздельного движения. При этом выполняются общие задачи. И такой гибкий подход уже приносит свои плоды.

«Именно на данном направлении провокаций и обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований стало меньше. Благодаря нашему присутствию и патрулированию на данном направлении», - военнослужащий российской группировки войск в Сирии Василий Нистор.

У дедушки Али помимо «железного коня» есть еще большое стадо овец, баранов и коз. В банке везет внукам козье молоко. Только что надоил его сам. Благодарит наших военнослужащих.

Его дальний родственник - Радван аль-Баргути открыл прямо на трассе лавку, в которой и выпекает, и продает всевозможные сладости. Выбор пока невелик, покупателей немного. Но, когда здесь присутствует российская военная полиция, у людей появляется надежда.

Впрочем, говорить, что теперь здесь стало совсем спокойно, не приходится. Колонна движется вдоль наблюдательных постов, на которых располагаются российские миротворцы. Их основная задача - фиксировать все происходящее.

И по словам российских военнослужащих, различные группировки незаконных вооруженных группировок, находящихся в Идлибе, не оставляют попыток разрушить хрупкое перемирие, соблюдающееся с момента появления здесь российской военной полиции.

И в этот раз колонна успешно осуществила бросок по маршруту Вакшия - Марет - Умм-Хауш - Тель-Рифъат. И на всем пути следования сотни местных жителей благодарили наших военнослужащих за установленный в зоне соприкосновения мир.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Игорь Лапик, Олег Давыденко.