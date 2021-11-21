Названы три продлевающие жизнь привычки

Ученые из Великобритании рассказали о трех привычках, которые помогут снизить риск возрастных заболеваний и продлить жизнь. Об этом сообщает Daily Express.

Так, в первую очередь, не стоит увлекаться сахаром, так как это может обернуться патологиями сердечно-сосудистой системы и диабетом. Снижение количества сахара в рационе замедляет старение организма, предотвращает нарушения метаболизма и в целом благоприятно влияет на здоровье, уточнили исследователи.

Естественным помощником замедления процесса старения также является антиоксидант ресвератрол, который содержится в красном вине и некоторых других продуктах, отмечают ученые. Он помогает в борьбе с онкологией, диабетом, болезнями сердца и ожирением. Для оптимального эффекта рекомендуется принимать 1000 миллиграммов этого вещества в день.

Третьей полезной привычкой назван регулярный прием витамина D, уровень которого обратно пропорционален риску смерти. В период с октября по март, когда люди не получают этого витамина в достаточном количестве из солнечного света, следует принимать его в виде таблеток, заключили специалисты.

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