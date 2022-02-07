Довести до совершенства: военнослужащие ЮВО отработали вождение танков под Ростовом

Во время плановых занятий по боевой подготовке военнослужащие 150-й мотострелковой дивизии общевойскового объединения Южного военного округа (ЮВО) на полигоне Кадамовский под Ростовом доводят до совершенства навыки управления гусеничной техникой в условиях ограниченной видимости, том числе ночью.



Перед занятиями участники практических занятий повторяют требования безопасности при проведении стрельб, тактико-технические характеристики боевых машин и вооружения, а также теоретические основы вождения боевых машин.



На практических занятиях на танкодроме экипажи боевых машин пехоты БМП-3 и танков Т-72Б3 отрабатывают приемы прохождения искусственных преград.



Целью занятий является совершенствование одиночной подготовки водительского состава. В мероприятиях принимает участие свыше тысячи военнослужащих ЮВО, задействовано около 100 единиц военной техники.



В начале января танкисты выполнили учебно-боевые стрельбы в Ростовской области. Экипажи танков Т-72 оттачивали мастерство ведения огня на полигонах Кузьминский и Кадамовский.

Сами стрельбы прошли в рамках плановых занятий по боевой подготовке. Были отработаны огневые задачи и упражнения контрольных стрельб. Экипажи поражали появляющиеся и движущиеся мишени, имитирующие бронетехнику.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Кирилл Ховрин