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Довести до совершенства: военнослужащие ЮВО отработали вождение танков под Ростовом

06:26 07.02.2022
В мероприятиях задействовано около 100 единиц военной техники.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Во время плановых занятий по боевой подготовке военнослужащие 150-й мотострелковой дивизии общевойскового объединения Южного военного округа (ЮВО) на полигоне Кадамовский под Ростовом доводят до совершенства навыки управления гусеничной техникой в условиях ограниченной видимости, том числе ночью.

Перед занятиями участники практических занятий повторяют требования безопасности при проведении стрельб, тактико-технические характеристики боевых машин и вооружения, а также теоретические основы вождения боевых машин.

На практических занятиях на танкодроме экипажи боевых машин пехоты БМП-3 и танков Т-72Б3 отрабатывают приемы прохождения искусственных преград.

Целью занятий является совершенствование одиночной подготовки водительского состава. В мероприятиях принимает участие свыше тысячи военнослужащих ЮВО, задействовано около 100 единиц военной техники.

В начале января танкисты выполнили учебно-боевые стрельбы в Ростовской области. Экипажи танков Т-72 оттачивали мастерство ведения огня на полигонах Кузьминский и Кадамовский.

Сами стрельбы прошли в рамках плановых занятий по боевой подготовке. Были отработаны огневые задачи и упражнения контрольных стрельб. Экипажи поражали появляющиеся и движущиеся мишени, имитирующие бронетехнику.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Кирилл Ховрин

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