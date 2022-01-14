Грохот и пламя: танкисты отточили мастерство стрельбы на полигонах Ростовской области

Танкисты 150-й мотострелковой дивизии общевойскового соединения ЮВО выполнили учебно-боевые стрельбы в Ростовской области. Экипажи танков Т-72 оттачивали мастерство ведения огня на полигонах Кузьминский и Кадамовский.

Сами стрельбы прошли в рамках плановых занятий по боевой подготовке. Были отработаны огневые задачи и упражнения контрольных стрельб. Экипажи поражали появляющиеся и движущиеся мишени, имитирующие бронетехнику.

«Благодаря систематическим занятиям по боевой подготовке экипажи способны выполнить любые боевые задачи в любое время суток в любых погодных условиях», - сказал командир танкового взвода Никита Куликов.

Всего мероприятиях боевой подготовки были задействованы 2500 человк и около сотни танков Т-72. Занятия при этом проводились как в дневное, так и в ночное время.

Экипаж Т-72 состоит из трех человек. Основным вооружением является 125-мм гладкоствольная пушка, с которой спарен 7,62-мм пулемет ПКТ, в качестве зенитного пулемета используется НСВТ-12,7 «Утес» на открытой турельной установке.

На Т-72Б введен комплекс управляемого вооружения «Свирь», позволяющий вести стрельбу наводящимися по лучу лазера ракетами. Ракеты эффективны на расстояниях до 4 километров, куда долетают за 12 секунд. Т-72 оснащен оборудованием для подводного вождения и может преодолевать водные преграды глубиной до 5 метров.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов