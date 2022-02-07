Российские и белорусские летчики провели совместное патрулирование на Су-30СМ

Экипажи истребителей Су-30СМ России и Белоруссии отработали совместное патрулирование государственной границы республики. Патрулирование состоялось в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

Как рассказали в Минобороны России, полет выполнялся на высоте около восьми тысяч метров и на скорости порядка 750 км/ч в боевых порядках на минимальных интервалах и дистанциях.

Во время патрулирования также были отработаны элементы маневрирования в составе пары «ведущий-ведомый», добавили в министерстве.

Ранее на полигон Брестский для инспекции подразделений двух стран, задействованных в проверке сил реагирования, прибыли министр обороны России Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин.

Проверка продлится до 9 февраля, после чего стартуют учения «Союзная решимость - 2022». Учения пройдут с 10 по 20 февраля. Российским и белорусским военным предстоит разыграть сценарий совместной оборонительной операции. По замыслу учений, Союзное государство подвергнется внешней агрессии. Военнослужащие отработают отражение внешней агрессии и противодействие терроризму, отточат навыки по усилению госграницы, перекроют каналы «доставки оружия», найдут и обезвредят условных диверсантов.

Материал подготовили Анна Касаткина и Вадим Михеев.