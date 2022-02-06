Сборная России вышла в лидеры по числу собранных медалей Олимпиады в Пекине

Сборная России в воскресенье стала командой, завоевавшей наибольшее число медалей зимней Олимпиады в Пекине. На счету у России на данный момент пять наград - одна золотая и по две серебряных и бронзовых.

В общем зачете российская сборная занимает третье место. Первое место удерживает Норвегия с двумя золотыми и одной бронзовой медалью. На втором месте Швеция с двумя золотыми наградами.

Первую золотую медаль России принес лыжник Александр Большунов. На той же гонке серебряную медаль получил его соотечественник Денис Спицов.