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Сборная России вышла в лидеры по числу собранных медалей Олимпиады в Пекине

Алексей Курильченко
17:34 06.02.2022
Россияне за два дня Олимпиады завоевали уже пять наград.
Сборная России вышла в лидеры по числу собранных медалей Олимпиады в Пекине
© Фото: Kalle Parkkinen, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Сборная России в воскресенье стала командой, завоевавшей наибольшее число медалей зимней Олимпиады в Пекине. На счету у России на данный момент пять наград - одна золотая и по две серебряных и бронзовых.

В общем зачете российская сборная занимает третье место. Первое место удерживает Норвегия с двумя золотыми и одной бронзовой медалью. На втором месте Швеция с двумя золотыми наградами.

Первую золотую медаль России принес лыжник Александр Большунов. На той же гонке серебряную медаль получил его соотечественник Денис Спицов.

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