Гром артиллерийских залпов: кадры боевых стрельб на учениях ЗВО в Подмосковье

Боевые стрельбы из самоходных гаубиц «Мста-С» и буксируемых гаубиц «Мста-Б» провели артиллеристы танкового объединения Западного военного округа (ЗВО). Стрельбы с участием более 300 военнослужащих прошли на полигоне Алабино в Московской области в рамках тактического учения зимнего периода обучения.

«Боевая стрельба велась по полноразмерным мишеням, имитирующим живую силу и военную технику противника. Артиллеристы танковой армии ЗВО выполнили свыше 20 огневых задач по одиночным и групповым целям», - рассказали в Минобороны России.

Уточняется, что для корректирования огня и оценки обстановки применялись беспилотные летательные аппараты. С помощью них артиллерийские корректировщики передавали точные координаты целей на командные пункты артиллерийских дивизионов.

Всего в стрельбах задействовали около 100 единиц вооружения военной и специальной техники танкового объединения ЗВО.

Ранее подразделения войсковой противовоздушной обороны и оперативно-тактической авиации ЗВО провели двусторонние учения в Воронежской области. В них поучаствовали свыше 500 военнослужащих, а также более 40 единиц вооружения, военной, специальной и авиационной техники.



Материал подготовили Анна Касаткина и Вадим Михеев.