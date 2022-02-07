Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Гром артиллерийских залпов: кадры боевых стрельб на учениях ЗВО в Подмосковье

05:48 07.02.2022
Стрельбы велись по полноразмерным мишеням, имитирующим живую силу и военную технику противника.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Боевые стрельбы из самоходных гаубиц «Мста-С» и буксируемых гаубиц «Мста-Б» провели артиллеристы танкового объединения Западного военного округа (ЗВО). Стрельбы с участием более 300 военнослужащих прошли на полигоне Алабино в Московской области в рамках тактического учения зимнего периода обучения.

«Боевая стрельба велась по полноразмерным мишеням, имитирующим живую силу и военную технику противника. Артиллеристы танковой армии ЗВО выполнили свыше 20 огневых задач по одиночным и групповым целям», - рассказали в Минобороны России.

Уточняется, что для корректирования огня и оценки обстановки применялись беспилотные летательные аппараты. С помощью них артиллерийские корректировщики передавали точные координаты целей на командные пункты артиллерийских дивизионов.

Всего в стрельбах задействовали около 100 единиц вооружения военной и специальной техники танкового объединения ЗВО.

Ранее подразделения войсковой противовоздушной обороны и оперативно-тактической авиации ЗВО провели двусторонние учения в Воронежской области. В них поучаствовали свыше 500 военнослужащих, а также более 40 единиц вооружения, военной, специальной и авиационной техники.

Материал подготовили Анна Касаткина и Вадим Михеев.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:05 Армия
Видео
Российские и белорусские летчики провели совместное патрулирование на Су-30СМ
05:06 В стране и мире
В МИД России призвали Запад задуматься об угрозе американского ядерного оружия в Европе
04:40 В стране и мире
Адвокат Бута рассказал о возможных вариантах досрочного освобождения россиянина
02:28 В стране и мире
Кандидат в президенты Франции заговорила по-русски
01:46 В стране и мире
В Роспотребнадзоре раскрыли долю «стелс-омикрона» в России
Популярное
Видео
Самый быстрый в мире катер на подводных крыльях «Сагарис» разогнался быстрее 100 километров в час
Александр Большунов завоевал первое золото сборной РФ на Олимпиаде в Пекине
Умер пятилетний мальчик, который провел несколько дней в глубоком колодце в Марокко
Видео
Опубликованы кадры взлета ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк
Видео
Грузовик обрушил пешеходный мост на Горьковском шоссе в Подмосковье
ВКС успешно провели пуск ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.