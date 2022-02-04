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Подразделения ПВО ЗВО отбили налет «вражеских» Су-34 под Воронежем

05:01 04.02.2022
Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, экипажи истребителей-бомбардировщиков провели полеты на различных высотах и скоростях, а также отработали маневры по уклонению от средств ПВО.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Подразделения войсковой противовоздушной обороны и оперативно-тактической авиации Западного военного округа провели двусторонние учения в Воронежской области.

«Всего к учению было привлечено свыше 500 военнослужащих, а также более 40 единиц вооружения, военной, специальной и авиационной техники Западного военного округа», - сообщил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

Отмечается, что главной целью учений была проверка системы войсковой ПВО в Центральном Черноземье.

Бойцы расчетов подразделений зенитно-ракетных войск многокилометровым маршем добрались к назначенным районам патрулирования, где развернули пункты управления с целью своевременного обнаружения и отражения налета авиации условного противника, нарушившей границу РФ.

В роли условного противника выступили истребители-бомбардировщики Су-34 одной из авиационных частей объединения ВВС и ПВО Западного военного округа. Чтобы максимально приблизить обстановку к боевой, экипажи бомбардировщиков провели полеты на различных высотах и скоростях, уклоняясь при этом от средств ПВО.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 создан для ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны. Способен вести бой с истребителями.

Су-34 создавался в качестве замены фронтовому бомбардировщику Су-24, при этом конструкторы учитывали наличие у вероятного противника большого количества истребителей четвертого поколения. Именно поэтому самолет способен не только наносить удары по наземным целям, но и вести воздушный бой.

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Николай Баранов

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