МВД обновило требования к допустимому в России оружию самообороны

МВД РФ подготовило обязательные к соблюдению технические параметры для оружия самообороны, производимого в стране или ввозимого на ее территорию. Нормы содержатся в проекте приказа ведомства, который есть в распоряжении ТАСС.

Речь идет о травматических и газовых пистолетах и револьверах, механических распылителях, аэрозольный устройствах и электрошокерах.

В частности, как уточняется в документе, травматическое и газовое оружие не должно быть изготовлено посредством его переделки или использования основных его частей. Ему воспрещается иметь конструкцию, которая позволяла бы отсоединить ствол от корпусной детали или затвора. Фиксация частей должна быть выполнена стальными штифтами, которые не позволяли бы их извлечь без необратимых изменений. Кроме того, нельзя, чтобы изменения в конструкции оружия позволили бы ему стрелять патронами к огнестрельному оружию и патронами с металлическим сердечником.

Механические распылители и аэрозольные устройства, как устанавливает документ, должны иметь имитирующую боевое ручное стрелковое оружие форму, с яркой цветовой окраской отдельных частей и механизмов. Электрошокерам, помимо аналогичных требований, предписано иметь маркировочные обозначения индивидуального номера на металлических частях изделия.