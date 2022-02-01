Раскрыты основные симптомы «стелс-омикрона»

Для нового подтипа омикрон-штамма коронавируса BA.2 характерны симптомы, похожие на те, что отмечались при изначальном варианте COVID-19. Такие наблюдения сделали в Агентстве по безопасности здравоохранения Великобритании.

Так, у пациентов со «стелс-омикроном», также известным как «скрытый омикрон», часто поднималась высокая температура, происходили изменения обоняния или вкуса, а также отмечался постоянный кашель.

Более специфические особенности новой версии заболевания, по мнению экспертов, еще предстоит выявить, однако они, вероятнее всего, будут близки к первому «омикрону». Об этом сообщает издание Express.

При обнаружении у себя любого из описанных симптомов болезни специалисты советуют сразу же обратиться за медицинской помощью, уйти на самоизоляцию и проверить, не заражены ли вы, с помощью теста на коронавирусную инфекцию.

Ранее британские ученые пришли к выводу, что второй подтип «омикрона» распространяется быстрее, чем его первая вариация. Данные выводы были сделаны из анализа ситуации в различных регионах Англии.