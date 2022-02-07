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В ООН оценили важность переговоров Путина и Макрона

Ян Брацкий
21:05 07.02.2022
Переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона состоялись 7 февраля в Москве.
В ООН оценили важность переговоров Путина и Макрона
© Фото: Пресс-служба президента РФ, РИА Новости
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В ООН приветствуют переговоры между главами Российской Федерации и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном на фоне растущей вокруг Украины напряженности. Об этом заявил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

«Как и в случае с предыдущими контактами по Украине, ООН приветствует любые усилия, которые способствуют диалогу», - цитирует ТАСС заявление Хака.

Переговоры Путина и Макрона состоялись в Москве в понедельник, 7 февраля. Стороны обсудили вопросы глобальной безопасности на континенте, а также пути выхода из внутриукраинского кризиса. По словам президента России, он видит, сколько усилий его французский коллега прикладывает для решения этого кризиса и других проблем безопасности. Также Путин заявил, что он рад обсудить идеи Макрона по данным проблемам с ним лично. 

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