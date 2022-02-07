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В Пентагоне заявили об отсутствии угрозы восточному флангу НАТО со стороны РФ

Иван Линдеманн
23:23 07.02.2022
По словам представителя Пентагона Джона Кирби, в Америке не наблюдают каких-то особенных или дополнительных угроз, которые шли бы со стороны России.
В Пентагоне заявили об отсутствии угрозы восточному флангу НАТО со стороны РФ
© Фото: defense.gov
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В США не видят угрозы восточному краю НАТО со стороны Российской Федерации. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

По словам Кирби, в Америке не наблюдают каких-то особенных или дополнительных угроз, которые шли бы со стороны России. Вместе с тем представитель Пентагона заявил, что США по-прежнему наблюдают скопление российских войск у границ.

«Но ничего напрямую не представляет угрозу восточному флангу НАТО», - цитирует ТАСС слова представителя Пентагона.

Ранее Россия уже давала ответ на заявления США о российских войсках на российской территории. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не будет обсуждать неприемлемые требования США об «уходе в казарму» войск РФ на своей же земле. Дипломат подчеркнул, что у России отсутствует необходимость даже объяснять неприемлемость подобного рода требований.

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