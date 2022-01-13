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Лавров назвал неприемлемыми требования США об отводе российских войск на своей территории

Виктория Ивашечкина
20:45 13.01.2022
Ранее представитель американских властей заявила, что таким образом России нужно доказать отсутствие планов «вторжения» на территорию Украины.
Лавров назвал неприемлемыми требования США об отводе российских войск на своей территории
© Фото: МИД РФ
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не будет обсуждать неприемлемые требования США об «уходе в казарму» войск РФ на своей территории.

«Уже звучит не только про то, чтобы отвести войска от границы с Украиной, как они выражаются, а про то, чтобы эти войска ушли в казарму», - отметил Лавров в эфире Первого канала.

Дипломат подчеркнул об отсутствии необходимости объяснять неприемлемость «подобного рода требований, и, конечно же, мы их даже не будем обсуждать».

В понедельник, 10 января, первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на специальном телефонном брифинге для журналистов заявила, что возвращение российских войск, которые якобы находятся у границы России и Украины, в казармы было бы доказательством отсутствия планов вторжения России на украинскую территорию.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия даст адекватный ответ Украине на любые вероятные провокации в Донбассе.

По его словам, Москва продолжит прикладывать все необходимые усилия для решения конфликта на востоке Украине дипломатическими методами.

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