Михайлов высказался по поводу игры российских хоккеисток на ОИ в масках

Российские хоккеистки, которым пришлось играть матч с канадками на Олимпиаде в медицинских масках, проявили достоинство и волю к победе. В этом уверен заслуженный тренер России, прославленный хоккеист и олимпийский чемпион Борис Михайлов.

«Для меня вся эта ситуация непонятна. Дышать очень сложно в таких масках. У девчонок и так шлемы, еще эта маска затрудняет дыхание. Молодцы, что с достоинством отыграли. Молодцы, что сражались. Я трагедии в этом большой не вижу. Да, тяжело, но девчонки бились от начала до конца. Можно их поддержать», - сказал Михайлов в беседе со «Звездой».

Инцидент произошел утром в понедельник, 7 февраля. Организаторы не успели проверить тесты россиянок на COVID-19, а их североамериканские соперницы отказались в такой ситуации выходить на лед. Спустя некоторое время команды договорились отыграть в масках. По истечении двух периодов результаты тестов пришли и россиянки, а вместе с ними и арбитры, маски сняли. Канадки продолжили играть в них.

По мнению прославленной конькобежки Светланы Журовой, данная ситуация - просчет организаторов Игр. По ее мнению, необходимой что-то менять в процедуре забора медицинских анализов, чтобы подобная ситуация не повторилась.