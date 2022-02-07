Россия предложила в ООН подумать над перечнем не подпадающих под санкции товаров

Россия выступила с предложением составить перечень товаров, доставку которых нельзя было бы запретить или ограничить различными санкциями. Такое предложение на заседании Совбеза ООН озвучил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский. Такие исключения для гуманитарных организаций могли бы действовать на постоянной основе, уточнил он.

«Можно было бы подумать и над тем, чтобы подготовить списки товаров, которые ни при каких условиях не должны находится в запретительном списке. Кроме того, нам импонирует опыт рубежа 2000-х годов, когда еще до введения санкций осуществлялись предварительные оценки их гуманитарных последствий», - приводит РИА Новости слова Полянского.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что РФ ожидает введения новых санкций США. Антонов также добавил, что в Вашингтоне есть общее согласие о необходимости новых ограничительных мер против российской стороны. Вопрос состоит только в объемах и временных сроках, отметил посол.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в арсенале российских властей имеются планы по противодействию санкциям Соединенных Штатов. Но все же он повторил, что российский истеблишмент продолжает призывать США «отказаться от нагнетания напряженности».