«Неприемлемо высокий риск»: ученый предупредил США о мощном «ударе природы»

Глобальное потепление и рост населения спровоцируют еще боле мощные наводнения в США уже к середине текущего века. К такому выводу пришли ученые после проведения специальных исследований, результаты которых были опубликованы в Nature Climate Change.

«В настоящее время риск подтоплений на Западе уже неприемлемо высок. Изменение климата и рост населения угрожают существенно увеличить потери от этих катаклизмов», - утверждает один из авторов работы, профессор по гидрологии Пол Бейтс.

Согласно предположениям специалистов, рост температуры воздуха на нашей планете приведет увеличению ущерба от наводнений в США на 25%. В данный момент государство каждый год теряет 32 миллиарда долларов от этого природного явления, а к 2050 году эта цифра может увеличиться до значения 40 миллиардов.

Ранее ученые перечислили города, которые, как ожидается, уйдут под воду уже к 2030 году. К таким населенным пунктам специалисты отнесли, в том числе, Венецию и Амстердам.