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«Глупости и абсурд»: Плющев оценил использование масок во время матча Россия-Канада

Роман Захаров
20:25 07.02.2022
Бывший тренер российской национальной хоккейной команды обратил внимание, что использование медицинских масок во время физических нагрузок вредит здоровью.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: soerli, Pixabay
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То, что канадские хоккеистки не вышли на лед ко времени начала матча со сборной России, из-за чего игру пришлось перенести, не соответствует существующим правилам. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал бывший главный тренер российской хоккейной команды Владимир Плющев, комментируя скандал, случившийся на Олимпиаде в Пекине.

«Глупости полные. Абсурд, все что происходит... Есть регламент, который отработан, который был принят для всех. Почему там новые правила придумываются по ходу соревнований? Так не бывает никогда», - объяснил специалист свою позицию.

Плющев при этом обратил внимание, что использование медицинских масок во время физических нагрузок вредно для здоровья.

«А то, что они вредны, маски, по крайне мере в экстремальных ситуациях, это однозначно. Они не дают возможности полностью насладиться кислородом. А в скоростно-силовой работе, которой является вид спорта хоккей, идет большая нагрузка на сердечнососудистую систему, непосредственно на сердце. Поэтому, конечно, это нонсенс. Непонятно, почему все пляшут перед англосаксами. Непонятно совершенно», - резюмировал тренер.

Ранее стало известно, что российским и канадским хоккеисткам пришлось начать игру в медицинских масках во время матча группового этапа зимней Олимпиады в Пекине. При этом старт данного противостояния был назначен на 7.10 по московскому времени, однако матч начался на час позже. Это случилось из-за того, что сборная Канады отказывалась выходить на лед, объясняя свое решение тем, что команда не получила результаты тестов на COVID-19 россиянок. Результатом матча стал проигрыш российской команды со счетом 1:6.

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