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Постпред России при ООН Небензя заболел коронавирусом

Ян Брацкий
19:54 07.02.2022
Сейчас постпред находится на самоизоляции и вернется к очной работе, когда результаты тестов будут отрицательными.
Постпред России при ООН Небензя заболел коронавирусом
© Фото: Eskinder Debebe, XinHua, Globallookpress
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Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя заболел новой коронавирусной инфекцией. Это стало известно после получения постпредом результатов теста на коронавирус, рассказали в российском постпредстве при организации.

«Сегодня тест Василия Небензи оказался положительным. Постпред находится на самоизоляции и вернется к очной работе, когда результаты тестов будут отрицательными», - приводят «Известия» заявление российского постпредства.

В заявлении также сообщается, что все сотрудники постоянного представительства при ООН регулярно сдают тесты на COVID-19. Особенно это касается тех дипломатов, которые принимают участие в очных мероприятиях в штаб-квартире ООН.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная допустила вероятность появления в ближайшем будущем нового штамма COVID-19.

Специалист при этом добавила, что вирус, скорее всего, продолжит мутировать в сторону большей заразности и меньшей тяжести течения болезни. Пшеничная также предположила, что в случае такого развития событий существующих мер будет достаточно для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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