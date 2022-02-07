Постпред России при ООН Небензя заболел коронавирусом

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя заболел новой коронавирусной инфекцией. Это стало известно после получения постпредом результатов теста на коронавирус, рассказали в российском постпредстве при организации.

«Сегодня тест Василия Небензи оказался положительным. Постпред находится на самоизоляции и вернется к очной работе, когда результаты тестов будут отрицательными», - приводят «Известия» заявление российского постпредства.

В заявлении также сообщается, что все сотрудники постоянного представительства при ООН регулярно сдают тесты на COVID-19. Особенно это касается тех дипломатов, которые принимают участие в очных мероприятиях в штаб-квартире ООН.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная допустила вероятность появления в ближайшем будущем нового штамма COVID-19.

Специалист при этом добавила, что вирус, скорее всего, продолжит мутировать в сторону большей заразности и меньшей тяжести течения болезни. Пшеничная также предположила, что в случае такого развития событий существующих мер будет достаточно для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.