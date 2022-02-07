В Роспотребнадзоре допустили появление нового штамма COVID-19 в ближайшее время

Появление нового штамма COVID-19 в ближайшем будущем возможно. Такое мнение высказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.

Специалист при этом добавила, что вирус, скорее всего, продолжит мутировать в сторону большей заразности и меньшей тяжести течения болезни.

«SARS-CoV-2 продолжает мутировать, и думаю, что такое (появление нового штамма. - Прим. ред.) может быть, но более вероятно, что мутации SARS-CoV-2 пойдут по тому пути, которым сейчас движется, то есть в сторону увеличения заразности, но не утяжеления клинического течения заболевания», - сказала она в эфире «России 24».

Пшеничная также предположила, что в случае такого развития событий существующих мер будет достаточно для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Если же COVID-19 станет мутировать в сторону более тяжелого течения заболевания и большей опасности для человека, то вполне вероятно возвращение отмененных ранее ограничений, уверена эпидемиолог.