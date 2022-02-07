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В Госдуме пообещали разобраться с увольнением читавшей стихи Введенского учительницы

Ян Брацкий
19:37 07.02.2022
Для прояснения ситуации в департамент образования Санкт-Петербурга были направлены соответствующие запросы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Ситуацией с увольнением педагога петербургской гимназии Серафимы Сапрыкиной обещали разобраться в Госдуме РФ. Об этом «Звезде» сообщил первый заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга. С его слов, ситуация слишком запутана, чтобы делать немедленные выводы.

«Прежде всего, очень важно получить правдивую информацию со всех сторон. Я сегодня направляю запрос в департамент образования. С другой стороны, я не хочу чтобы на директора гимназии обрушилась масса критики. Тут надо просто разобраться и понять, какова была причина увольнения или было заявление по собственному желанию и потом делать выводы», - заявил Мажуга.

Инцидент произошел в начале декабря прошлого года. Как рассказала директор гимназии Светлана Лебедева, в это время в школе проходили классные часы, посвященные событиям Великой Отечественной войны и исторической битве под Москвой. Со слов Лебедевой, учитель самовольно изменила учебный план и вместо обсуждения подвига красноармейцев читала с детьми стихи Александра Введенского.

«Замена темы урока не может быть причиной увольнения педагога. В том, что преподаватель читал на уроке стихи Хармса и Введенского - нет ничего страшного. Они были в 60-ом году реабилитированы. Я думаю, что это исключительный случай, локальная история. Это не носит системный характер», - предположил Мажуга.

Тем не менее, после классного часа с учителем состоялся разговор. Со слов директора гимназии, педагог пыталась отстоять свое право на ведение уроков по своему усмотрению, после чего ей было предложено подумать о переходе в другую школу, но никто Серафиму Сапрыкину не увольнял, заверила директор.

Нетипичной ситуацией заинтересовались в Минпросвещения, где пообещали детально проверить ситуацию. Защитить права учителя призвал лично министр просвещения Сергей Кравцов.

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