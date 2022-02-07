Мишустин поручил подписать соглашение с Белоруссией о сотрудничестве по гуманитарной помощи Сирии

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Министерству обороны и МИД РФ провести переговоры и подписать с Белоруссией соглашение о сотрудничестве в оказании гуманитарной помощи САР. Распоряжение премьера было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Одобрить представленный Минобороны России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, Верховным судом РФ, Следственным комитетом РФ и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством РФ и правительством Республики Белоруссия о сотрудничестве в области оказания гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике. Поручить Минобороны России провести совместно с МИДом России переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера», - сказано в тексте обнародованного документа.

Ранее сообщалось, что в трех сирийских провинциях военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) оказали помощь нуждающимся жителям. Всего с начала процесса урегулирования российским ЦПВС проведено 3 047 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил более 5,3 тысячи тонн.