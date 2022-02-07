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Мишустин поручил подписать соглашение с Белоруссией о сотрудничестве по гуманитарной помощи Сирии

Роман Захаров
18:09 07.02.2022
Премьер-министр распорядился одобрить представленный Минобороны России согласованный с МИД России проект соглашения между правительством РФ и правительством Республики Белоруссия о сотрудничестве в области оказания помощи САР.
Мишустин поручил подписать соглашение с Белоруссией о сотрудничестве по гуманитарной помощи Сирии
© Фото: Дмитрий Виноградов, РИА Новости
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Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Министерству обороны и МИД РФ провести переговоры и подписать с Белоруссией соглашение о сотрудничестве в оказании гуманитарной помощи САР. Распоряжение премьера было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Одобрить представленный Минобороны России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, Верховным судом РФ, Следственным комитетом РФ и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством РФ и правительством Республики Белоруссия о сотрудничестве в области оказания гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике. Поручить Минобороны России провести совместно с МИДом России переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера», - сказано в тексте обнародованного документа.

Ранее сообщалось, что в трех сирийских провинциях военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) оказали помощь нуждающимся жителям. Всего с начала процесса урегулирования российским ЦПВС проведено 3 047 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил более 5,3 тысячи тонн.

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