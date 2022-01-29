Представители ЦПВС раздали 20 тонн продуктов жителям трех сирийских провинций

В трех сирийских провинциях военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) оказали помощь нуждающимся жителям. Доставке и раздаче продовольствия предшествовала кропотливая работа российских военнослужащих, которые тщательно подходили к выбору поселков, жители которых наиболее нуждаются в данной помощи. Всего с начала процесса урегулирования, российским ЦПВС проведено 3047 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил более 5,3 тысяч тонн.

Поселок Гур эль-Аси несколько лет находился в окружении боевиков. Сто двадцать мужчин ушли служить в сирийскую армию, и погибли на поле боя. Именно поэтому сюда привезли гуманитарную помощь. В каждый из четырех населенных пунктов - Гур эль-Аси, Хан-Шейхун, Синдияна, Маарин эль-Джабель было завезено по пять тонн продовольствия. Накануне представители местных органов власти составили списки наиболее нуждающихся, напечатали и раздали талоны. Чтобы избежать давки, гуманитарные акции, как правило, проводят в зданиях школы.

Тщательно продумано все, чтобы люди могли спокойно, без давки пройти к столам и по очереди получить коробки с продовольствием из рук наших военных.

«В Гур эль-Аси живут настоящие герои. Несколько лет они продержались, находясь почти в полной блокаде боевиков. За продуктами им приходилось ездить по простреливаемой террористами трассе. Главари незаконных вооруженных формирований обещали, что никого не тронут, если силы самообороны сложат оружие и сдадутся. Но жители поселка так и не пустили к себе боевиков. Я рад, что продовольствие доставили именно сюда», - сказал представитель городского совета Хамы Рафик Акила.

Этот представительный мужчина благодарит за помощь. Жалеет лишь об одном - получил лишь один талон, а у него две жены, семь дочерей и шестеро сыновей. Мечтательно вздыхает - на каждого бы из членов его семьи, да по талону.

«Цены постоянно растут, заработков - практически нет. А у меня - не семья, а батальон. И этот батальон постоянно хочет есть», - смеется Джасем Мухаммед.

В Хан-Шейхуне ситуация даже сложнее, чем в трех остальных поселках.

«У нас пока нет воды, электричество дают лишь на час в сутки. Еду готовим на костре во дворе. Очень нужна мука и рис. Вовремя вы приехали», - причитает пожилая Джоси Хамир.

День на то, чтобы вместе с сирийскими властями определить наиболее нуждающиеся населенные пункты. День - чтобы оперативно доставить сюда продовольствие. Такой распорядок у российских офицеров из Центра по примирению враждующих сторон.

«Данный населенный пункт был выбран неспроста. Это было согласовано с губернатором провинции Хама. Здесь отсутствует питьевая вода, полностью отсутствует. Только есть техническая. Соответственно, она непригодна для питья. Считается по местным меркам очень бедный населенный пункт», - объяснил представитель ЦПВС РФ Антон Гончаров.

Сейчас в Сирии установились необычные для местных широт холода, а значит помощь из России нужна, как никогда. И работать нашим представителям ЦПВС приходиться без выходных.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Вадим Михеев.