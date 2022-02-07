Чепиков поздравил российских биатлонистов с олимпийской бронзой в командной эстафете

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков отметил успешный старт российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине. С его слов, команда демонстрирует хороший результат и внушает надежду на медали.

«Радуют фигуристы, лыжники, хоккеисты и биатлонисты, кстати, тоже радуют. Бронзовая медаль была добыта в упорной борьбе, и наша команда проявила волю, свою силу и показала, на что она способна. Что касается выступлений, то я сам в прошлом профессиональный биатлонист, и когда наши ребята бежали эстафетную гонку и был последний огневой рубеж, у меня тряслись ноги и был адреналин. Очень сильные эмоции», - поделился Чепиков своими впечатлениями со «Звездой».

Со слов экс-биатлониста, чувствуется боевой настрой спортсменов и легкий мороз в Китае способствует новым победам.

Словно в подтверждение этих слов, ранее сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала серебро в миксте на зимней Олимпиаде в Пекине. Наша команда, в составе которой выступили Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов, набрала по результатам четырех попыток 890,3 балла. Стоит отметить, что в последний раз отечественные спортсмены выигрывали медаль ОИ в прыжках с трамплина в 1968 году в Гренобле. Тогда это была золотая награда, которую для СССР завоевал Владимир Белоусов.