Ямбург назвал позором сообщения об увольнении петербургской учительницы из-за чтения Хармса

Советский и российский педагог Евгений Ямбург в беседе со «Звездой» прокомментировал ситуацию с учительницей из Санкт-Петербурга, которая заявила, что уволилась под давлением администрации гимназии якобы из-за чтения стихов Александра Введенского и Даниила Хармса десятиклассникам.

По словам учительницы Серафимы Сапрыкиной, этих поэтов представитель администрации назвала «врагами народа».

«Ситуация гнусная и позорная, к сожалению, может стать типической. То, что 80-летняя директриса уволила учительницу, которая старшеклассникам читала Хармса и Введенского, поскольку они “враги” и “правильно их уничтожили”, это полный позор, это полная педагогическая деменция», - заявил Ямбург.

Ранее в Кремле отреагировали на данную ситуацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в эпоху, когда вокруг очень много не верифицированной информации, прежде чем комментировать заявление преподавателя, необходимо разобраться в ситуации.

Между тем к настоящему времени официального подтверждения или опровержения данной информации пока не поступало.