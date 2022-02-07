Медведева оценила выступление Валиевой

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева отреагировала на выступление российской фигуристки Камилы Валиевой в командном турнире в рамках Олимпийских игр в Пекине и вспомнила о своем участии в аналогичном состязании на ОИ в 2018 году.

«Мне понравилось, было очень интересно. Главное, что Валиева справилась. Было ли ей сложно, нужно спрашивать у нее, потому что все Олимпиады разные по энергетике», - сказала она в разговоре с RT.

По словам Медведевой, у нее во время выступления на ОИ-2018 «не было ни командной ответственности, ни фана» и она «просто делала свою работу».

«Другие спортсмены так же выходили. Для меня большим плюсом было то, что можно было опробовать лед перед личным турниром. В нем было больше страха ошибиться», - поделилась воспоминаниями прославленная российская фигуристка.

Ранее сообщалось, что фигуристам РФ удалось одержать победу в командном турнире по фигурному катанию на зимних ОИ в Пекине. Чемпионами Олимпиады стали Марк Кондратюк, выступивший в мужском одиночном катании, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов, исполнившие танец на льду, а также Камила Валиева, показавшая номер в женском одиночном катании. Таким образом, россияне вышли на первое место в медальном зачете на Играх в Пекине.