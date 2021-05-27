В стране и мире Исследование: горячая ванна так же полезна, как пробежка Кира Карон По мнению исследователей, после купания пиковый уровень сахара в крови после еды на 10% ниже, чем после велосипеда. © Фото: Michael Peuckert, imagebroker, Globallookpress Читайте нас на: В Университете Лафборо ученый по имени доктор Стив Фолкнер провел исследование, где участие приняли 10 мужчин.



Ученый отправил добровольцев на длительные горячие расслабляющие ванны. После того как мужчины приняли ванну, они отправились поесть, а в другой день вместо ванны сделали несколько энергичных велосипедных прогулок.



После купания пиковый уровень сахара в крови после еды на 10% стал ниже, чем после велосипеда. В результате исследования было установлено, что горячие ванны могут лучше снизить уровень сахара в крови, чем упражнения, что является проблемой при диабете. Теоретически это связано с «белками теплового шока», пишет Daily Mail. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика