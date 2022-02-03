Участники лыжного перехода возложили цветы к Ржевскому мемориалу Советскому солдату

Тульские и рязанские десантники, участвующие в патриотическом лыжном марш-броске, достигли Ржева. Они возложили венки и цветы к мемориалу Советскому солдату.

Акция, в которой участвуют 80 бойцов ВДВ, приурочена к 80-й годовщине знаменитой Вяземской воздушно-десантной операции. Тогда, зимой 1942 года, в тыл к немцам было заброшено 10 тысяч военнослужащих, которым удалось освободить от фашистов 200 населенных пунктов.

В память о том подвиге военнослужащие пройдут 850 километров и побывают в 16 городах. Они посетят места боев вяземского десанта в Смоленской и Калужской областях, а также в городах Московской области, возложат гирлянды памяти и цветы к местам захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной.

Акция стартовала 27 января у Вечного огня в подмосковном Раменском, а завершится в подмосковном парке «Патриот».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов