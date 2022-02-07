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Гинцбург заявил, что иммунитет после COVID-19 плохо защищает от новых штаммов

Виктория Ивашечкина
11:50 07.02.2022
По словам директора НИЦ имени Гамалеи, антитела после заболевания не обладают качественной вируснейтрализующей способностью.
Гинцбург заявил, что иммунитет после COVID-19 плохо защищает от новых штаммов
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что иммунитет после перенесенного коронавируса не обладает хорошей защитой от новых штаммов. По словам эксперта, в этом случае надолго защищает лишь вакцинация и ревакцинация.

«Исследования показывают, что в результате того, что люди переболевают, и в первую очередь те, кто переболевают серьезно, тот иммунитет, который у них формируется в виде антител, формируется очень не на долгое время», - подчеркнул Гинцбург в эфире канала «Россия 24».

По словам директора НИЦ имени Гамалеи, антитела после заболевания не обладают качественной вируснейтрализующей способностью к новым штаммам. Гинцбург подчеркнул, что именно бустерная вакцинация дает возможность выработать долгосрочный иммунитет, сформировать клетки памяти.

Ранее директор НИЦ имени Гамалеи заявил, что ревакцинированные «Спутником Лайт» получают стопроцентную защиту от омикрон-штамма на три месяца. По его словам, у 75% вакцинированных препаратом есть вируснейтрализующие антитела к новому штамму коронавируса.

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