Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Кремле заявили, что российские военные не могут игнорировать действия НАТО вблизи границ РФ

Андрей Аркадьев
15:21 24.01.2022
Заявления альянса об увеличении контингента и расширение военного присутствия в Восточной Европе усиливают напряженность в сфере безопасности, отметили в Кремле.
В Кремле заявили, что российские военные не могут игнорировать действия НАТО вблизи границ РФ
© Фото: NATO
Читайте нас на:

Российские военные не могут игнорировать повышенную активность НАТО у границ РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Подобные действия НАТО и повышенная активность НАТО вблизи наших границ не могут игнорироваться нашими военными, которые несут ответственность за безопасность нашей страны», - сказал представитель Кремля.

Сегодня стало известно, что НАТО усиливает свое военное присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. В заявлении, размещенном на сайте организации, говорится, что страны альянса перебрасывают туда корабли и авиацию. Военная техника и дополнительные подразделения будут направлены в Болгарию, Румынию и Литву.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала преступной халатностью вопросы американских журналистов президенту США Джо Байдену про приписываемые России планы «вторжения» на Украину.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:47 В стране и мире
В Кремле заявили, что Путин принимает меры для обеспечения безопасности РФ на фоне роста напряженности
14:40 Армия
Видео
Опубликованы кадры выхода кораблей Балтфлота из Балтийска в дальний поход
13:32 Спорт
Видео
«Начнется вакханалия»: в РФС оценили решение болельщиков нескольких клубов бойкотировать игры
12:34 В стране и мире
В НАТО заявили об усилении позиций в Восточной Европе
11:05 В стране и мире
На Украине назвали преждевременным решение Госдепа о вывозе дипломатов
Популярное
Видео
«Туда что, лось придет?»: Рашкин оценил запрет суда на участие в заседаниях ГД РФ
СМИ сообщили о состоянии лица Хлебниковой после лечения ожогов
Видео
Новых роботов «разведчика-камикадзе» и «логиста» показали на полигоне Алабино
Мужчина выжил во время перелета из ЮАР в Нидерланды в отсеке для шасси
Врач объяснил опасность привычного для россиян завтрака
Видео
Лавров заявил, что США предоставят ответы на предложения РФ на следующей неделе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.