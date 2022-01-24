В стране и мире В Кремле заявили, что российские военные не могут игнорировать действия НАТО вблизи границ РФ Андрей Аркадьев Заявления альянса об увеличении контингента и расширение военного присутствия в Восточной Европе усиливают напряженность в сфере безопасности, отметили в Кремле. © Фото: NATO Читайте нас на: Российские военные не могут игнорировать повышенную активность НАТО у границ РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Подобные действия НАТО и повышенная активность НАТО вблизи наших границ не могут игнорироваться нашими военными, которые несут ответственность за безопасность нашей страны», - сказал представитель Кремля. Сегодня стало известно, что НАТО усиливает свое военное присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. В заявлении, размещенном на сайте организации, говорится, что страны альянса перебрасывают туда корабли и авиацию. Военная техника и дополнительные подразделения будут направлены в Болгарию, Румынию и Литву. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала преступной халатностью вопросы американских журналистов президенту США Джо Байдену про приписываемые России планы «вторжения» на Украину. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика