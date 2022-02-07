«Душераздирающая красота»: Алек Болдуин о выступлении фигуристки Валиевой на ОИ

Российская фигуристка Камила Валиева прокатами на зимней Олимпиаде в Пекине подарила всему миру душераздирающую красоту. Такое мнение выразил знаменитый голливудский актер Алек Болдуин. Его комментарий на своей странице в Instagram привела тренер спортсменки Этери Тутберидзе.

«Я люблю Олимпиады, потому что даже в столь удручающие времена планета замирает, чтобы с трепетом смотреть, как спортсмены (и артисты) вроде Камилы Валиевой показывают нам красоту этого мира в исполнении одного человека. Песня. Поэма. Живопись…Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой подарок - душераздирающую красоту для этого мира», - заявил актер.

Напомним, что в заключительном виде программы спортсменка за свой произвольный прокат получила 178,92 балла и завоевала первое место. Таким образом, сборная РФ по фигурному катанию одержала победу в командном турнире. Тогда российская национальная команда поднялась на первое место в общем медальном зачете зимней Олимпиады в Пекине.

Валиевой 15 лет. Она действующая чемпионка России и Европы. Российской спортсменке принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ.