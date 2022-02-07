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«Душераздирающая красота»: Алек Болдуин о выступлении фигуристки Валиевой на ОИ

Анна Назайкина
12:24 07.02.2022
Россиянка в понедельник победила в произвольной программе на командном турнире.
«Душераздирающая красота»: Алек Болдуин о выступлении фигуристки Валиевой на ОИ
© Фото: Dmitry Golubovich, GlobalLookPress
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Российская фигуристка Камила Валиева прокатами на зимней Олимпиаде в Пекине подарила всему миру душераздирающую красоту. Такое мнение выразил знаменитый голливудский актер Алек Болдуин. Его комментарий на своей странице в Instagram привела тренер спортсменки Этери Тутберидзе.

«Я люблю Олимпиады, потому что даже в столь удручающие времена планета замирает, чтобы с трепетом смотреть, как спортсмены (и артисты) вроде Камилы Валиевой показывают нам красоту этого мира в исполнении одного человека. Песня. Поэма. Живопись…Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой подарок - душераздирающую красоту для этого мира», - заявил актер.

Напомним, что в заключительном виде программы спортсменка за свой произвольный прокат получила 178,92 балла и завоевала первое место. Таким образом, сборная РФ по фигурному катанию одержала победу в командном турнире. Тогда российская национальная команда поднялась на первое место в общем медальном зачете зимней Олимпиады в Пекине.

Валиевой 15 лет. Она действующая чемпионка России и Европы. Российской спортсменке принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ.

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