Гинцбург заявил о стопроцентной защите от «омикрона» после ревакцинации «Спутником Лайт»

Ревакцинированные «Спутником Лайт» получают стопроцентную защиту от омикрон-штамма на три месяца. Об этом рассказал глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, у 75 процентов вакцинированных «Спутником V» есть вируснейтрализующие антитела к «омикрону».

«Если же взять сыворотку от людей, которые были бустированы "Спутником Лайт", то в течение трех месяцев после бустирования 100 процентов людей имели вируснейтрализующие антитела», - сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее ученые из России и Италии в совместном исследовании пришли к выводу, что «Спутник V» лучше других вакцин защищает от омикрон-штамма. Как показали результаты исследования, пациенты, которые сделали прививку российским препаратом, имеют титр антител к «омикрону» в 2,1 раза выше в целом и в 2,6 раза выше через три месяца по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer.