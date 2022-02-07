Врачи перечислили ряд кожных проявлений штамма «омикрон»

Британские врачи назвали несколько болезненных кожных проявлений штамма коронавируса «омикрон», которые могут беспокоить в течение нескольких месяцев.

По словам специалистов, одним из симптомов заболевания являются так называемые «ковидные пальцы». Пальцы ног могут быть красными, фиолетовыми, воспаленными, как объяснили врачи. У пациентов также могут потрескаться или воспалиться губы, рассказали британские специалисты, передает Daily Express.

У заболевших может появиться сыпь, напоминающая потницу или крапивницу. Она покрывает небольшие участки. По словам специалистов, обычно на руках, ногах и локтях.

Ранее врач Владимир Зайцев заявил, что результатом перенесения омикрон-штамма коронавируса может стать серьезный урон для голосовых связок.

По его словам, в том случае, если инфекция переходит в область гортаноглотки, ее слизистая оболочка попадает «под удар». При таком развитии заболевания может наблюдаться дисфония, проявляющаяся в виде охриплости голоса, или афония, при которой голос полностью пропадает.