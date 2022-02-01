Российские миротворцы в Нагорном Карабахе посетили древний монастырь Амарас

Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасное посещение паломникам из Армении одного из древнейших монастырских комплексов Амарас в Нагорном Карабахе, и сами сходили туда на экскурсию.

«Мы посетили комплекс Амарас. Спасибо командованию российского миротворческого контингента за то, что мы смогли прикоснуться к истории предков армян, за то, что мы посмотрели, как они жили, как они существовали и то что они смогли сохранить, это очень большое и значимое событие, поэтому мы очень горды, мы очень рады этому событию и спасибо всем за участие», - рассказал представитель российского миротворческого контингента Юрий Романишин.

В ходе экскурсии бойцы смогли побывать во всех храмах комплекса, внутри монастыря и снаружи, а также обойти стены крепости сверху.

Монастырь Амарас основан в начале IV века. Он является одним из раннесредневековых христианских монастырей и расположен на территории Мартунинского района Нагорного Карабаха. В средневековой Армении Амарас имел статус известного религиозного и культурного центра.

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Николай Баранов.