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Российские миротворцы в Нагорном Карабахе посетили древний монастырь Амарас

03:00 01.02.2022
В ходе экскурсии военные побывали во всех храмах комплекса, внутри монастыря, снаружи и сверху обошли стены крепости.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасное посещение паломникам из Армении одного из древнейших монастырских комплексов Амарас в Нагорном Карабахе, и сами сходили туда на экскурсию.

«Мы посетили комплекс Амарас. Спасибо командованию российского миротворческого контингента за то, что мы смогли прикоснуться к истории предков армян, за то, что мы посмотрели, как они жили, как они существовали и то что они смогли сохранить, это очень большое и значимое событие, поэтому мы очень горды, мы очень рады этому событию и спасибо всем за участие», - рассказал представитель российского миротворческого контингента Юрий Романишин.

В ходе экскурсии бойцы смогли побывать во всех храмах комплекса, внутри монастыря и снаружи, а также обойти стены крепости сверху.

Монастырь Амарас основан в начале IV века. Он является одним из раннесредневековых христианских монастырей и расположен на территории Мартунинского района Нагорного Карабаха. В средневековой Армении Амарас имел статус известного религиозного и культурного центра.

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Николай Баранов.

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