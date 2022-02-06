Боррель заявил, что Россия укрепила устойчивость к экономическим санкциям

За последние годы Российская Федерация стало гораздо более устойчивой к экономическим санкциям. Такое мнение высказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Боррель отметил, что Россия увеличила валютные резервы. Кроме того, российские власти сделали больше, чем власти ЕС, чтобы повысить возможности противостояния потенциальным перебоям поставок газа.

«В последние годы Россия повысила свою устойчивость к экономическим санкциям, увеличив свои валютные резервы», - говорится в статье Борреля, размещенной на сайте, посвященном заседанию Совета ЕС – США по энергетике.

Ранее стало известно, что Евросоюз готовит меры, способные нанести серьезный ущерб российской экономике и финансовой системе для ее «сдерживания». Об этом также заявил Жозеп Боррель. Среди возможных санкций назывались различные меры экспортного контроля.